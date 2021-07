Turismo alla prova della ripartenza tra sostenibilità | benessere e digitale

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo diper il settore turistico. Si prospetta un’altra estate all’insegna delle vacanze in Italia con qualche eccezione per destinazioni vicine e sicure. Nel 2020, l’e-commerce travel degli operatori con sede in Italia e? calato del 56% e sceso a un valore complessivo di 4,8 miliardi di euro. Nonostante ciò, i turisti mantengono il forte desiderio di viaggiare, pur nel rispetto delle restrizioni e misure sanitarie e sono sempre più? propensi a prenotazioni ‘last minute’. Come si evince dai dati dell’Osservatorio Innovazionenel, l’ospitalità? alberghiera, i trasporti di terra e di mare e le attrazioni hanno ...

Per BofA variante Delta rischio per ripresa in Europa Per l'istituto Usa il primo rischio è per l'estate , ovvero per il ritorno alla normalità del turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia.
"Siamo sicuri - prosegue - che con queste riaperture i servizi digitali si consolideranno come leva competitiva di innovazione che il mondo della ristorazione e del turismo può offrire ai propri clienti"