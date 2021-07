Turchia, a giugno l’inflazione sale al +17,5% su base annua (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo il leggero rallentamento del mese precedente, l’inflazione turca torna a crescere a giugno, facendo segnare un +17,53% su base annua, secondo i dati comunicati dall’Istituto turco di statistica (TUIK). Il dato si confronta con il +16,59% di maggio e con attese, secondo dati di Bloomberg, per un aumento più contenuto al +16,8%. Mese su mese, i prezzi al consumo sono aumentati dell’1,94%, dopo il +0,89% del mese precedente. L’accelerazione dell’inflazione turca riduce la probabilità del taglio dei tassi di interesse durante l’estate richiesto dal presidente del Paese, Recep Tayyip Erdogan. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo il leggero rallentamento del mese precedente,turca torna a crescere a, facendo segnare un +17,53% su, secondo i dati comunicati dall’Istituto turco di statistica (TUIK). Il dato si confronta con il +16,59% di maggio e con attese, secondo dati di Bloomberg, per un aumento più contenuto al +16,8%. Mese su mese, i prezzi al consumo sono aumentati dell’1,94%, dopo il +0,89% del mese precedente. L’accelerazione delturca riduce la probabilità del taglio dei tassi di interesse durante l’estate richiesto dal presidente del Paese, Recep Tayyip Erdogan. ...

