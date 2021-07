Tuca Tuca | quando Raffaella Carrà lanciò il ballo più erotico della tv italiana

(Di lunedì 5 luglio 2021) Trasgressivo e sensualissimo, il Tuca Tuca è il ballo che ha segnato una svolta epocale nella tv italiana. Fu trasmesso per la prima volta il 13 novembre del 1971 durante la sesta puntata di Canzonissima, celebre gara canora collegata alla Lotteria di Capodanno, presentata da Corrado e Raffaella Carrà. Una puntata storica, che vide la Carrà, con indosso un mini abito ricoperto di paillettes, proporre in coppia con il ballerino Enzo Paolo Turchi, quello che sarebbe diventato il ballo erotico più famoso della televisione.

Raffaella Carrà,: significato canzone/ Il ballo e le polemicheLa Carrà era arrivata in Spagna due anni prima, dopo aver sconvolto il Papa con la sua canzoneed essere stata la prima a mostrare l'ombelico in televisione nel suo Paese.