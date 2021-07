Trio Terra! Grazia Di Michele | Fabrizio Mocata | Eleonora Bianchini live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021)DIha composto una preghiera “Madre Terra” che è diventato un mantra suonato nei percorsi di meditazione nel mondo. Io ho trasmesso il video come sigla finale delle ultime puntare del mio WE HAVE A DREAM. Nello stesso periodo,a creato un progetto,, insieme alla cantautricee al pianista di grande talentoMONCATA. Ilparla dei luoghi che va a visitare, partendo dalla Spagna per andare in Sudamerica fino alla Foresta Amazzonica. Il viaggio ...