Tre persone sono morte e almeno 80 sono disperse a causa della frana che sabato ha colpito la città di Atami, in Giappone

Le autorità di Atami, località marittima che si trova circa 90 chilometri a sud-ovest di Tokyo, hanno detto che la grande frana che sabato ha colpito la città ha provocato tre morti e almeno 80 dispersi.

