Travolte e uccise da un mezzo agricolo nei campi: indagato il presunto investitore (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica della tragedia che ha portato alla morte di Hanan Nekhla e Sara El Jaafari, trovate senza vita in un campo al confine tra San Giuliano e Locate Triulzi, dopo la drammatica telefonata di aiuto al 112 Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica della tragedia che ha portato alla morte di Hanan Nekhla e Sara El Jaafari, trovate senza vita in un campo al confine tra San Giuliano e Locate Triulzi, dopo la drammatica telefonata di aiuto al 112

Advertising

Giorno_Milano : Travolte e uccise in un campo, l'appello: 'Trovate chi era con Hanan e la sua amica' - iFaruKKo : RT @MediasetTgcom24: Travolte e uccise da una mietitrebbia nel Milanese, identificato l'investitore #SanGiulianoMilanese - LUCARAIMO1 : RT @notiziedalraimo: Due donne travolte e uccise da mietitrebbia, l'investitore indagato per omicidio colposo. Leggi l'articolo completo: h… - notiziedalraimo : Due donne travolte e uccise da mietitrebbia, l'investitore indagato per omicidio colposo. Leggi l'articolo completo… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Travolte e uccise da una mietitrebbia nel Milanese, identificato l'investitore #SanGiulianoMilanese -