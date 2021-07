Tratta in salvo la famiglia di Noale bloccata da questo pomeriggio nelle Alpi Giulie (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono stati tratti in salvo tutti i quattro membri della famiglia di Noale bloccata in zona impervia tra il Bivacco Stuparich e Malga Saisera a quota 1300, nelle Alpi Giulie. Sono stati raggiunti dall’elicottero della Protezione Civile con a bordo i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino dato che a piedi occorreva sicuramente almeno un’ora e 45 di cammino e i richiedenti erano spaventati e in difficoltà. I soccorritori hanno tagliato alcune piante a poca distanza dagli escursionisti per preparare una piazzola per l’elicottero e ... Leggi su udine20 (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono stati tratti intutti i quattro membri delladiin zona impervia tra il Bivacco Stuparich e Malga Saisera a quota 1300,. Sono stati raggiunti dall’elicottero della Protezione Civile con a bordo i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorsono dato che a piedi occorreva sicuramente almeno un’ora e 45 di cammino e i richiedenti erano spaventati e in difficoltà. I soccorritori hanno tagliato alcune piante a poca distanza dagli escursionisti per preparare una piazzola per l’elicottero e ...

Advertising

messveneto : Famiglia bloccata in quota, tratta in salvo dal soccorso alpino: Era rimasta bloccata in zona impervia tra il Bivac… - News_24it : Il mare Forza 4 sta creando problemi su tutto il litorale. A Foce verde si sono vissuti momenti di paura per un b… - martinloveslh : assurdo come il team di sky sport ???? non riesca ad essere obiettivo quando si tratta di mercedes, ogni cosa devono… - idea_radio : La donna tratta in salvo è ora affidata alle cure del Pronto Soccorso - KVNSH0 : @imprecisatezza quando si tratta di proteggerti finirei in prigione pur di sapere che sei sano e salvo. :( -