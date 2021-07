Tour de France 2021 | tappa di domani Albertville-Valence | percorso e altimetria

(Di lunedì 5 luglio 2021) Quest’oggi ildesi prende una pausa di ventiquattro ore con il suo primo giorno di riposo di questa edizione. Ci troviamo praticamente alla soglia del giro di boa della 108esima Grande Boucle, e dopo un weekend ricco di emozioni e stravolgimenti in classifica generale,, martedì 6 luglio, si riparte con una frazione dedicata agli sprinter. Difatti la decima, in programma tra, e lunga 190,7 chilometri, presenta soltanto una difficoltà altimetrica ma ben lontana dal traguardo. Nonostante qualche saliscendi e un finale non ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Gazzetta_it : Tour, Colbrelli lotta ogni giorno: il campione d’Italia ha la maglia verde nel mirino #Tour2021 - infoitsport : Tour de France 2021, Top/Flop del Giorno | SpazioCiclismo - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #TourdeFrance: show di O’ Connor davanti a Cattaneo e Colbrelli #TDF2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Resta aperta, anzi apertissima, la lotta per il podio, con tanti corridori che ovviamente sperano in una debacle del corridore della UAE Emirates. La sorpresa è sicuramente l'australiano Ben O'Connor :...Finale nazionale del Campionato Italiano Pizza in2021 del patron Angelo Petrone Lucullus. ... Maison de, Via Grimaldi 42 NICE 10.00 . 'Ecco l'estate a 109': 7 weekend fino a sabato 31 ...Partiamo dagli incidenti: la prima settimana di Tour è sempre stata caratterizzata da cadute anche drammatiche, ma quelle avvenute soprattutto nella prima e nella terza tappa fanno riflettere essendo ...Arnaud Demare non è riuscito a entrare nel tempo massimo nella frazione di ieri del Tour de France 2021, la Cluses-Tignes. Il velocista transalpino della Groupama-FDJ, che l'anno scorso aveva conquist ...