Tour de France 2021, Richard Carapaz: "Pogacar fa un'altra corsa, andrò per il podio"

Addetti ai lavori, tifosi e bookmakers si sono già espressi. Gli stessi corridori sembrano però essere convinti che non ci sia già più nulla da fare: lo strapotere di Tadej Pogacar in questa prima parte di Tour de France 2021 ha fatto alzare bandiera bianca a molti, se non tutti. Lo sloveno viaggia verso la conquista della sua seconda Grande Boucle. Ad ammetterlo è uno dei rivali più agguerriti del corridore della UAE Emirates, Richard Carapaz, in un'intervista a Cyclingnews: "Pogacar comunque è in una corsa differente dalla nostra ora. Sto facendo la mia ..."

