Tottenham su Pjanic: sgambetto dell’ex Paratici alla Juventus (Di lunedì 5 luglio 2021) Miralem Pjanic potrebbe essere uno dei nomi caldi del calciomercato: anche Paratici sull’ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic con ogni probabilità lascerà il Barcellona dopo appena un anno: arrivato in Spagna nello scambio che ha portato Arthur alla Juventus, ha trovato poco spazio con Koeman. Pjanic vorrebbe tornare alla Juventus ma ci sono alcuni ostacoli. In Inghilterra però il Daily Express riporta di un interesse del Tottenham di Fabio Paratici per Miralem Pjanic: sul ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Miralempotrebbe essere uno dei nomi caldi del calciomercato: anchesull’ex centrocampista dellaMiralemcon ogni probabilità lascerà il Barcellona dopo appena un anno: arrivato in Spagna nello scambio che ha portato Arthur, ha trovato poco spazio con Koeman.vorrebbe tornarema ci sono alcuni ostacoli. In Inghilterra però il Daily Express riporta di un interesse deldi Fabioper Miralem: sul ...

Advertising

gabbores : Secondo @sport, il #Tottenham di #Paratici segue con attenzione l'evoluzione della situazione #Pjanic. Il… - sportli26181512 : 'Tottenham, Paratici vuole Pjanic. Lanciata la sfida alla Juve': Il bosniaco potrebbe trasferirsi a Londra grazie a… - ArmandaGelsomin : RT @mirkonicolino: (#DailyExpress) Il #Tottenham di #Paratici in vantaggio sul #ManchesterUnited per il tesseramento di Miralem #Pjanic, do… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #Lazio : primo colpo per Sarri potrebbe essere l'ex #FelipeAnderson (oltre #Hysaj, che dovrebb… - junews24com : Pjanic Juve, si inserisce Paratici: vuole portarlo al Tottenham - -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Pjanic 'Tottenham, Paratici vuole Pjanic. Lanciata la sfida alla Juve' ...sportivo del Tottenham , Fabio Paratici , potrebbe fare un primo sgarbo alla sua ex squadra, la Juventus . Secondo il Daily Express, infatti, gli Spurs sarebbero in pole position per Miralem Pjanic ...

Calciomercato Juventus, cambia tutto per Pjanic - Allegri fermo: c'è il sorpasso dell'ex La Juventus lavora alle prospettive sul calciomercato, con tutta l'intenzione di centrare il colpo giusto per rinforzare il suo centrocampo. Le ultime su PjanicIl reparto che la Juventus dovrà ...

"Tottenham, Paratici vuole Pjanic. Lanciata la sfida alla Juve" Corriere dello Sport BARCELLONA: ANCHE IL TOTTENHAM VUOLE PJANIC Si allunga la lista delle pretendenti a Miralem Pjanic, ormai fuori dal progetto Barcellona. Secondo il 'Daily Express', il Tottenham di Fabio ...

Perché Pjanic non tornerà alla Juventus Continuano a circolare indiscrezioni in merito al possibile ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic, ma ci sono davvero possibilità? Il 31enne centrocampista bosniaco si è trasferito un anno fa al Bar ...

...sportivo del, Fabio Paratici , potrebbe fare un primo sgarbo alla sua ex squadra, la Juventus . Secondo il Daily Express, infatti, gli Spurs sarebbero in pole position per Miralem...La Juventus lavora alle prospettive sul calciomercato, con tutta l'intenzione di centrare il colpo giusto per rinforzare il suo centrocampo. Le ultime su PjanicIl reparto che la Juventus dovrà ...Si allunga la lista delle pretendenti a Miralem Pjanic, ormai fuori dal progetto Barcellona. Secondo il 'Daily Express', il Tottenham di Fabio ...Continuano a circolare indiscrezioni in merito al possibile ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic, ma ci sono davvero possibilità? Il 31enne centrocampista bosniaco si è trasferito un anno fa al Bar ...