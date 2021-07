Torna forte il vento sovranista, nel vuoto degli europeisti (Di lunedì 5 luglio 2021) La carta dei valori che rinnova il patto sovranista tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Viktor Orban, i polacchi del Pis e altri gruppi nazionalisti d’Europa spunta all’alba del semestre di presidenza sloveno dell’Ue, al via il primo luglio. Ma non è la guida del leader di ultra-destra Janez Jansa ad averle dato ispirazione. Il premier di Lubiana nemmeno ha firmato, per motivi di opportunità. La leva che continua ad alimentare il fuoco sovranista, nonostante le ‘scoperte’ comunitarie di quest’anno di pandemia, dagli eurobond del recovery fund alla campagna vaccinale comune, sta nell’assenza di un’adeguata proposta europeista. L’Ue continua ad essere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) La carta dei valori che rinnova il pattotra Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Viktor Orban, i polacchi del Pis e altri gruppi nazionalisti d’Europa spunta all’alba del semestre di presidenza sloveno dell’Ue, al via il primo luglio. Ma non è la guida del leader di ultra-destra Janez Jansa ad averle dato ispirazione. Il premier di Lubiana nemmeno ha firmato, per motivi di opportunità. La leva che continua ad alimentare il fuoco, nonostante le ‘scoperte’ comunitarie di quest’anno di pandemia, dagli eurobond del recovery fund alla campagna vaccinale comune, sta nell’assenza di un’adeguata proposta europeista. L’Ue continua ad essere ...

