Torino, la campagna elettorale prosegue sonnacchiosa e i 5S stanno a guardare (Di lunedì 5 luglio 2021) Sempre più annoiato finisco sulla pagina Facebook di Barbara Azzarà , consigliere del Comune di Torino e vicepresidente di ANCI Piemonte, dove leggo un lungo post del 30 giugno a forma di ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 luglio 2021) Sempre più annoiato finisco sulla pagina Facebook di Barbara Azzarà , consigliere del Comune die vicepresidente di ANCI Piemonte, dove leggo un lungo post del 30 giugno a forma di ...

Advertising

Teta85223232 : RT @GrassiSimonetta: Alessandria, liberati 47 cani adulti e 18 cuccioli tenuti in cattività. Ora scatta la campagna per adottarli https:… - Affaritaliani : Torino, la campagna elettorale prosegue sonnacchiosa e i 5S stanno a guardare - MGorju : RT @GrassiSimonetta: Alessandria, liberati 47 cani adulti e 18 cuccioli tenuti in cattività. Ora scatta la campagna per adottarli https:… - NataAlbertoni : RT @GrassiSimonetta: Alessandria, liberati 47 cani adulti e 18 cuccioli tenuti in cattività. Ora scatta la campagna per adottarli https:… - BSorato : RT @GrassiSimonetta: Alessandria, liberati 47 cani adulti e 18 cuccioli tenuti in cattività. Ora scatta la campagna per adottarli https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino campagna Torino, la campagna elettorale prosegue sonnacchiosa e i 5S stanno a guardare Che noia, che barba, che barba, che noia! Non mi viene niente di meglio, se non le parole di Sandra Mondaini per definire le vicende politiche nostrane. A Torino la campagna elettorale prosegue sonnacchiosa tra un prosecco elegante di Damilano, candidato del Centrodestra, e una partita Italia - Belgio alla bocciofila di Lo Russo, candidato del ...

Sindaci e governatori più apprezzati d'Italia: in pole De Caro, sale Musumeci ... ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al crescendo della campagna di ...7%), mentre le sindache Cinque Stelle Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino (Torino) coabitano alla ...

Torino, la campagna elettorale prosegue sonnacchiosa e i 5S stanno a guardare Affaritaliani.it Appendino "logorata", Cirio sugli scudi Sarà pure colpa del “logorio amministrativo”, ma il crollo del gradimento di Chiara Appendino pare piuttosto marcare la parabola politica dell’esponente grillina[...], in cinque anni passata dalle (5) ...

Piemonte – La corsa ai vaccini continua: prima dose ad oltre il 92% degli over50 Già vaccinato con almeno una dose più del 92% degli over50 che hanno aderito. Oltre il 92% dei piemontesi con più di 50 anni che hanno espresso la volontà di essere vaccinati ha già ricevuto almeno un ...

Che noia, che barba, che barba, che noia! Non mi viene niente di meglio, se non le parole di Sandra Mondaini per definire le vicende politiche nostrane. Alaelettorale prosegue sonnacchiosa tra un prosecco elegante di Damilano, candidato del Centrodestra, e una partita Italia - Belgio alla bocciofila di Lo Russo, candidato del ...... ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al crescendo delladi ...7%), mentre le sindache Cinque Stelle Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino () coabitano alla ...Sarà pure colpa del “logorio amministrativo”, ma il crollo del gradimento di Chiara Appendino pare piuttosto marcare la parabola politica dell’esponente grillina[...], in cinque anni passata dalle (5) ...Già vaccinato con almeno una dose più del 92% degli over50 che hanno aderito. Oltre il 92% dei piemontesi con più di 50 anni che hanno espresso la volontà di essere vaccinati ha già ricevuto almeno un ...