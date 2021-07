Torino | è ufficiale | Moretti nuovo collaboratore dell’area tecnica

Advertising

TuttoIlToro : ?? UFFICIALE: Emiliano #Moretti diventa il nuovo collaboratore dell’Area Tecnica, affiancando il ds Davide Vagnati.… - ErV0j : RT @ToroGoal: UFFICIALE Emiliano #Moretti diventa collaboratore dell’area tecnica del @TorinoFC_1906. Sarà il braccio destro di #Vagnati.… - vendesiverdi : RT @ToroGoal: UFFICIALE Emiliano #Moretti diventa collaboratore dell’area tecnica del @TorinoFC_1906. Sarà il braccio destro di #Vagnati.… - ToroGoal : UFFICIALE Emiliano #Moretti diventa collaboratore dell’area tecnica del @TorinoFC_1906. Sarà il braccio destro di… - LoJamesiano : RT @NariceDe: Comunicato ufficiale del suo passaggio al grande Torino? -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ufficiale

C'è stato già il primo incontro, Carnevali è un osso duro perché rappresenta un club che ...di giorni o magari anche ore.!La trattativa c'è e può essere incanalata in direzione, anche ......alle ore 12.30, alla presenza del vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, del sindaco del Comune di Oulx, Andrea Terzolo, del vicesindaco della Città Metropolitana di, ...Ieri abbiamo parlato dell'interesse manifestato con un'offerta ufficiale da parte dell'Eintracht Francoforte per l'attaccante del Milan Jens Petter Hauge. Come previsto, ...Il Torino, per rinforzare il suo organico, guarda con molta attenzione alle partite del Campionato Europeo per Nazioni La dirigenza granata è rimasta particolarmente impressionata dalle prestazioni de ...