Tonali-Milan: i dettagli del riscatto e il perché dello sconto (Di martedì 6 luglio 2021) L’avventura di Sandro Tonali al Milan è destinata a proseguire. Limati gli ultimi dettagli con Cellino, secondo Gianluca Di Marzio, per il riscatto del giocatore ex Brescia sono bastati 6 milioni e 900mila euro, con 3 di bonus. L’inserimento nella trattativa del giovane Giacomo Olzer, ha orientato la trattativa verso la chiusura. Maldini e Massara hanno portato a termine un’operazione importante in prospettiva. Considerando l’andamento altalenante del giovane talento di Lodi, ci si aspetta una crescita di rendimento, di costanza e di maturità in questo secondo anno rossonero. La passata stagione ha lasciato ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 luglio 2021) L’avventura di Sandroalè destinata a proseguire. Limati gli ultimicon Cellino, secondo Gianluca Di Marzio, per ildel giocatore ex Brescia sono bastati 6 milioni e 900mila euro, con 3 di bonus. L’inserimento nella trattativa del giovane Giacomo Olzer, ha orientato la trattativa verso la chiusura. Maldini e Massara hanno portato a termine un’operazione importante in prospettiva. Considerando l’andamento altalenante del giovane talento di Lodi, ci si aspetta una crescita di rendimento, di costanza e di maturità in questo secondo anno rossonero. La passata stagione ha lasciato ...

