Tiziano Ferro | “Raffaella Carrà per tutti | vera amica per me” | il ricordo

(Di lunedì 5 luglio 2021) Arriva il toccante e sentito messaggio su Instagram da parte del cantautore, con parole molto dolci perT.(fonte foto: GettyImages) – R.(fonte foto: GettyImages)La triste notizia della scomparsa dell’amata, nota, stimata ed apprezzatissimaha sconvolto il pubblico e i suoi tantissimi fan,coloro che da tempo avevano imparato ad apprezzarla e volerle bene: non manca il toccante saluto di, a cui era molto legato. ...

Era il 18 maggio del 2007 quandopubblicava "E Raffaella è mia" , una canzone dedicata a Raffaella Carrà e destinata a diventare una hit. Il pezzo è un vero e proprio omaggio alla famosa showgirl italiana, scomparsa ...Il mondo dello spettacolo è sotto choc per la morte improvvisa di Raffaella Carrà . Dopo Maria De Filippi , tra i messaggi più toccanti, ancheha voluto ricordare l'icona numero uno dello spettacolo italiano.ricorda Raffaella Carrà, regina anche di una sua hit Mi sono svegliato stamattina e mi fa male stare male ...L’improvvisa e tragica scomparsa di Raffaella Carrà ha profondamente devastato il mondo dello spettacolo italiano, sopraffatto dall’incredulità e dal dolore. Tra i tanti personaggi che afferiscono al ...L'attore campano nel caos per il post di addio a Raffaella: cosa non è piaciuto ai fan e la replica del comico ...