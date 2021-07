Thiago Motta Spezia, accordo raggiunto: i dettagli (Di lunedì 5 luglio 2021) Thiago Motta ha raggiunto l’accordo con lo Spezia: contratto fino al 2024 per l’italobrasiliano che ritrova una panchina di Serie A Lo Spezia ha trovato l’erede di Vincenzo Italiano. La società ligure, infatti, ha trovato l’accordo con Thiago Motta che torna in Serie A dopo la breve esperienza al Genoa. Come riporta Fabrizio Romano, ci sarebbe l’accordo fino al 2024 sulla panchina dello Spezia che va a completare così il mosaico degli allenatori di Serie A con l’ufficialità arrivata anche per D’Aversa alla ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021)hal’con lo: contratto fino al 2024 per l’italobrasiliano che ritrova una panchina di Serie A Loha trovato l’erede di Vincenzo Italiano. La società ligure, infatti, ha trovato l’conche torna in Serie A dopo la breve esperienza al Genoa. Come riporta Fabrizio Romano, ci sarebbe l’fino al 2024 sulla panchina delloche va a completare così il mosaico degli allenatori di Serie A con l’ufficialità arrivata anche per D’Aversa alla ...

