Terzo giorno di rave party abusivo a Pisa, 6mila da tutta Europa, 200 identificati (Di lunedì 5 luglio 2021) Ballano senza sosta da sabato notte i 6 mila i ragazzi che stanno partecipando ad un rave party non autorizzato a Tavolaia di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Tra di loro ci sono giovani italiani e altri arrivati dai paesi europei. Sono circa 200, ad ora, le persone identificate dalle forze dell'ordine e che ora rischiano una denuncia per invasione di terreno privato. I 200 giovani hanno definitivamente abbandonato l'area. La zona è cinturata da polizia e carabinieri, oltre un centinaio di agenti, e da un dispositivo di protezione civile con l'istituzione di tre check point sulle vie d'accesso per bloccare eventuali nuovi arrivi.

