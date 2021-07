Terry Gilliam e Thomas Vinterberg ospiti dell' Umbria Film Festival 2021

(Di lunedì 5 luglio 2021) A Montone (Perugia), dal 7 all'11 lugliocone il suo Barone di Munchausen proiettato in piazza, il Premio Oscare l'omaggio a Janis Cimmermanis. Celebra i suoi 25 anni di attività, l'che si terrà, dal 7 all'11 luglio nel borgo medievale di Montone (Perugia), avvalendosia presidenza dia direzione artistica di Vanessa Strizzi, ea direzione organizzativa di Chiara ...

Il regista Terry Gilliam torna a Montone (Perugia), sua città d'adozione da oltre trent'anni, e la 25° edizione dell'Umbria Film Festival lo omaggia proiettando in piazza San Francesco, durante la serata di ...