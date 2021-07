Terrorismo internazionale | arrestati 4 presunti finanziatori

(Di lunedì 5 luglio 2021) Quattro persone sono state arrestate ad Andria per il reato di finanziamento del. Si tratta di un'operazione, denominata "Il libanese", della Guardia di Finanza di Bari, con ...

Advertising

occhio_notizie : Quattro arresti ad Andria per il reato di finanziamento del terrorismo internazionale. L'operazione della Guardia d… - FirenzePost : Andria: finanziamento terrorismo internazionale, misura cautelare per 4 persone - Italia_Notizie : Puglia, 4 persone arrestate ad Andria: accusa di finanziamento del terrorismo internazionale - CandelliAngelo : Finanziamento del terrorismo internazionale, 4 arresti della GdF - Canale189 : Finanziamento del terrorismo internazionale, 4 arresti della GdF -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo internazionale

Quattro persone sono state arrestate ad Andria per il reato di finanziamento del. Si tratta di un'operazione, denominata "Il libanese", della Guardia di Finanza di Bari, con il supporto di personale dello Scico di Roma, coordinata dalla Dda di Bari. I 4 ...Operazione "il libanese" della guardia di finanzaBlitz antiterrorismo ad Andria, dove la Dda di Bari e la guardia di finanza, con il supporto di personale dello Scico Roma, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere a ...Quattro persone sono state arrestate ad Andria per il reato di finanziamento del terrorismo internazionale. (ANSA) ...