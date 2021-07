Terrorismo, arrestati 4 italiani, finanziavano la Jihad attraverso i Money transfer (Di lunedì 5 luglio 2021) attraverso un “Money transfer” di Andria, avrebbero inviato denaro destinato a sostenere l’attività delle organizzazioni combattenti antigovernative in Siria e, nello specifico, avrebbero finanziato gli Jihadisti appartenenti e affiliati all’autoproclamatosi Stato islamico. Con queste accuse quattro pugliesi sono stati arrestati questa mattina, nel corso di un’operazione della Finanza di Bari in collaborazione con lo Scico, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle di Roma, che hanno eseguito ad Andria un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021)un “” di Andria, avrebbero inviato denaro destinato a sostenere l’attività delle organizzazioni combattenti antigovernative in Siria e, nello specifico, avrebbero finanziato gliisti appartenenti e affiliati all’autoproclamatosi Stato islamico. Con queste accuse quattro pugliesi sono statiquesta mattina, nel corso di un’operazione della Finanza di Bari in collaborazione con lo Scico, il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle di Roma, che hanno eseguito ad Andria un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di ...

