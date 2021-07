Tennis: Roger Federer sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo (Di lunedì 5 luglio 2021) Giorno di ufficializzazioni delle squadre olimpiche verso i Giochi di Tokyo. È toccato in mattinata alla Svizzera che ha presentato, per la missione nipponica, una delegazione formata da 116 atleti, la più corposa dal 1996. La notizia più importante per gli elvetici è sicuramente la presenza della stella dello sport svizzero: Roger Federer. Il Tennista più famoso al mondo sarà al via della manifestazione a Cinque Cerchi, sarà la sua quinta partecipazione in carriera dopo Sidney, Atene, Pechino e Londra (assente invece a Rio). Per l’elvetico ovviamente l’obiettivo è quello della medaglia ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Giorno di ufficializzazioni delle squadre olimpiche verso i Giochi di. È toccato in mattinata alla Svizzera che ha presentato, per la missione nipponica, una delegazione formata da 116 atleti, la più corposa dal 1996. La notizia più importante per gli elvetici è sicuramente la presenza della stella dello sport svizzero:. Ilta più famoso al mondoal via della manifestazione a Cinque Cerchi,la sua quinta partecipazione in carriera dopo Sidney, Atene, Pechino e Londra (assente invece a Rio). Per l’elvetico ovviamente l’obiettivo è quello della medaglia ...

Advertising

edizionislam : #AusOpen 2017: la diciottesima vittoria di Roger #Federer nel #GrandSlam raccontata da giornalisti, scrittori e cam… - TennisWorldit : Roger Federer: 'Il mio obiettivo era tornare competitivo a Wimbledon, ora sto bene' - TennisWorldit : Gauff: 'Roger Federer ha una grande influenza su di me' - PieEnne : @levii________ Vabbe nel tennis è proprio momento d’oro. Forse come non mai quando matureranno sinner e musetti.… - silvanarossi05 : @rogerfederer Roger =il tennis ?? ?? -