Tennis: Roger Federer ha deciso andrà alle Olimpiadi (Di lunedì 5 luglio 2021) Tennis: mentre Roger Federer si appresta ad affrontare il nostro Lorenzo Sonego a Wimbledon, è arrivata la notizia che tutti aspettavano, Roger parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Chi ha confermato la notizia? il Comitato Olimpico Svizzero lo ha annunciato. Non è una scelta proprio scontata. Federer ormai sceglie con cura gli impegni e organizza la programmazione in funzione della forma fisica e degli obiettivi. Uno di questi, dunque, è una medaglia olimpica a 40 anni. Tennis Roger Federer: La quinta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021): mentresi appresta ad affrontare il nostro Lorenzo Sonego a Wimbledon, è arrivata la notizia che tutti aspettavano,parteciperàdi Tokyo 2020. Chi ha confermato la notizia? il Comitato Olimpico Svizzero lo ha annunciato. Non è una scelta proprio scontata.ormai sceglie con cura gli impegni e organizza la programmazione in funzione della forma fisica e degli obiettivi. Uno di questi, dunque, è una medaglia olimpica a 40 anni.: La quinta ...

Advertising

sportli26181512 : Sonego-Federer, ottavi di Wimbledon: il risultato in diretta LIVE: Dopo Berrettini, tocca a Sonego andare a caccia… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2021 - Lorenzo Sonego affronta per la seconda volta in carriera Roger Federer! Nel tempio… - PSSportsIT : ???? Federer ?? Sonego ???? Cosa può fare Lorenzo contro Roger? ?? Magari strappargli un set... ????? Pronostico… - sportface2016 : #Tennis #Tokyo2020 La Svizzera conferma la presenza ai Giochi di Roger #Federer - infoitsport : Tennis: Roger Federer parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo - Sportmediaset -