Tenet | stasera su Sky Cinema Uno il film premio Oscar di Christopher Nolan

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 luglio 2021)su SkyUno, e in streaming su NOW, arriva, l'ultimodicon John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki. Una grande prima TVsu SkyUno e in streaming su NOW: alle 21:15 arriva, il thriller di spionaggio scritto e diretto da, vincitore dell'2021 per i migliori effetti speciali. Armato solo di una parola -- e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il ...