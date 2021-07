Temptation Island, Valentina e Tommaso: ripicca o nuova fiamma? (Di lunedì 5 luglio 2021) IL VIAGGIO NEI SENTIMENTI DI Tommaso E Valentina Nella seconda puntata di Temptation Island, la fidanzata Valentina è chiamata da Filippo Bisciglia al pinnettu per il primo filmato di Tommaso. Tommaso E LA SUA GELOSIA A Temptation Island Valentina e Tommaso si trovano sull’isola più tentatrice della televisione perché quella di lui, è una gelosia praticamente patologica. I due hanno una sostanziale differenza d’età, lui 21 anni e lei 40. A detta di lui la sua gelosia è scaturita dalla sua insicurezza, in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 luglio 2021) IL VIAGGIO NEI SENTIMENTI DINella seconda puntata di, la fidanzataè chiamata da Filippo Bisciglia al pinnettu per il primo filmato diE LA SUA GELOSIA Asi trovano sull’isola più tentatrice della televisione perché quella di lui, è una gelosia praticamente patologica. I due hanno una sostanziale differenza d’età, lui 21 anni e lei 40. A detta di lui la sua gelosia è scaturita dalla sua insicurezza, in ...

