Temptation Island: Tommaso al falò vuole rimettersi con Valentina, che lo lascia in diretta tv (Di martedì 6 luglio 2021) La seconda puntata di Temptation Island ci ha regalato anche il primo falò di confronto di questa stagione, quello fra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Un falò richiesto dalla donna dopo aver visto il suo fidanzato fare all’ammore con la tentatrice Giulia Cerini. Un paio di corna ostentate dallo stesso Tommaso che in più occasioni ha baciato davanti le telecamere la single promettendole vacanze insieme ed uscite romantiche. Il giovane, praticamente, si stava facendo una vacanza a scrocco con il suo nuovo flirt davanti gli occhi impietriti (ma mai piangenti) della ... Leggi su biccy (Di martedì 6 luglio 2021) La seconda puntata dici ha regalato anche il primodi confronto di questa stagione, quello fraEletti eNulli Augusti. Unrichiesto dalla donna dopo aver visto il suo fidanzato fare all’ammore con la tentatrice Giulia Cerini. Un paio di corna ostentate dallo stessoche in più occasioni ha baciato davanti le telecamere la single promettendole vacanze insieme ed uscite romantiche. Il giovane, praticamente, si stava facendo una vacanza a scrocco con il suo nuovo flirt davanti gli occhi impietriti (ma mai piangenti) della ...

