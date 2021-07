Temptation Island, Ste: «Adesso viene fuori la verità». Le parole di Claudia (Di lunedì 5 luglio 2021) Claudia e Ste vivono ancora momenti di incomprensioni e i nuovi filmati non chiariscono le idee di Ste verso la sua Claudia. Nel secondo appuntamento la coppia composta da Claudia e Ste continua a far discutere nel villaggio, e Ste viene chiamato subito dal conduttore Filippo Bisciglia al falò per guardare insieme i nuovi video che riguardano la sua fidanzata Claudia, con la quale tra un anno esattamente il 7 giugno 2022, si sposeranno. A causa dell’emergenza sanitaria il loro matrimonio è slittato, e nonostante ciò il loro amore è diventato statico, e sono aumentate le incomprensioni tra di loro. Il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 luglio 2021)e Ste vivono ancora momenti di incomprensioni e i nuovi filmati non chiariscono le idee di Ste verso la sua. Nel secondo appuntamento la coppia composta dae Ste continua a far discutere nel villaggio, e Stechiamato subito dal conduttore Filippo Bisciglia al falò per guardare insieme i nuovi video che riguardano la sua fidanzata, con la quale tra un anno esattamente il 7 giugno 2022, si sposeranno. A causa dell’emergenza sanitaria il loro matrimonio è slittato, e nonostante ciò il loro amore è diventato statico, e sono aumentate le incomprensioni tra di loro. Il ...

AVallotta : Una volta abbandonati Temptation Island Tommaso e Valentina guardarlo non ha più senso. Cioè, dov'è il divertimento? #TemptationIsland - _muukve_ : @callvmexaurora sconvolta vedendo temptation island hahaha, tu invece? - artsharr : più guardò temptation island più la voglia di restare single aumenta con sti casi umani #TemptationIsland - w0lv3s_ : RAGA VI PREGO QUALCUNO CHE MI RIASSUME IN POCO COSA È SUCCESSO A TEMPTATION ISLAND - Big319738410 : @AlambraCortez Son costretto a guardare temptation Island.. Se no la mia fidanzata.. mi mena... -