Temptation Island | Anticipazioni | arriva il primo falò di confronto immediato VIDEO

Advertising

requiaem : buongiorno a me, ad andre e ai suoi nudes poi darei anche un buongiorno piccolino a temptation island che ci sarà stasera - madeighline : ora però vado a recuperarmi temptation island perchè dalle poche clip che ho visto mi sembra un’edizione al pari de… - OltreleColonne : Pula, le spiagge caraibiche della Sardegna spopolano su Instagram (grazie a Temptation Island e ai surfisti)… - adorviall : ho appena scoperto che stase c’è temptation island pensavo lo facessero di mercoledì la settimana è già migliorata - sottonaswork : Le parodie di Vincenzo Tedesco su Temptation Island SONO VITA CAZZO. -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Tutto pronto per la seconda attesissima puntata del reality delle tentazioni: cosa vedremo nel corso del nuovo appuntamento in onda il 5 ...Questa sera andrà in onda su Rai 1 La vita promessa , mentre su Canale 5 la seconda puntata di '' . Voi avete già deciso cosa guardare?Colpo di scena a Temptation Island per la coppia formata da Valentina e Tommaso. Nella puntata di oggi la bionda 40enne sarà convocata nel pinnettu. Un momento inaspettato ...Tutto quello che c'è da sapere sul 2° appuntamento di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5.