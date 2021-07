Temptation Island 2021: Valentina cornificata dal ‘toy boy’ Tommaso (che non vuole mollarla) – Video (Di martedì 6 luglio 2021) Tommaso bacia la single Giulia - Temptation Island Dovevano dimostrare al pubblico che il loro amore puro poteva sopravvivere alla lontananza, in virtù del rispetto che nutrivano l’uno per l’altra e nonostante i 19 anni di differenza d’età. Invece, per Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, fidanzati da un anno e mezzo e protagonisti di Temptation Island 2021, il viaggio nei sentimenti è finito nel peggiore dei modi. A pochi giorni dall’ingresso nel villaggio sardo, luogo dove si svolgono le vicende del reality estivo, il 21enne si è infatti lasciato ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 luglio 2021)bacia la single Giulia -Dovevano dimostrare al pubblico che il loro amore puro poteva sopravvivere alla lontananza, in virtù del rispetto che nutrivano l’uno per l’altra e nonostante i 19 anni di differenza d’età. Invece, perEletti eNulli Augusti, fidanzati da un anno e mezzo e protagonisti di, il viaggio nei sentimenti è finito nel peggiore dei modi. A pochi giorni dall’ingresso nel villaggio sardo, luogo dove si svolgono le vicende del reality estivo, il 21enne si è infatti lasciato ...

