Temptation Island 2021, Valentina Augusti parla dell’ex: “Rapporto malato” (Di lunedì 5 luglio 2021) Non tutti sanno che prima di fidanzarsi con Tommaso Eletti, 19enne con cui sta partecipando a Temptation Island 2021, la quarantenne Valentina Nulli Augusti è stata sposata. Il matrimonio con Stefano Pagani, dentista e coetaneo di Bari, che si è poi trasferito a Roma proprio per vivere con la donna, è finito male, anche se alla base inizialmente c’era un grande amore. A parlarne è stata la stessa Valentina in un post risalente al 2018. Temptation Island, la verità sul matrimonio tra Valentina Nulli Augusti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 luglio 2021) Non tutti sanno che prima di fidanzarsi con Tommaso Eletti, 19enne con cui sta partecipando a, la quarantenneNulliè stata sposata. Il matrimonio con Stefano Pagani, dentista e coetaneo di Bari, che si è poi trasferito a Roma proprio per vivere con la donna, è finito male, anche se alla base inizialmente c’era un grande amore. Arne è stata la stessain un post risalente al 2018., la verità sul matrimonio traNulli...

Advertising

ypsilon_98 : RT @ypsilon_98: A temptation island o esci cornuto o con un contratto a tempo determinato con fitvia #TemptationIsland - TaniaDeAngelis2 : RT @Mary96231807: Chh gli è lo dice a le fanatiche del gomblotto?!!!!! ????????????tutto il resto è noia ...#MrWrong è l serie più vista su media… - MaffeiGaia : RT @giadadrago_: guardare temptation Island con i commenti di mia nonna in sottofondo è qualcosa di epico - sofficino__ : no comunque a temptation island c’è un branco di rincitrulliti assurdo - stillvsy : stasera sono giù di morale grazie temptation island per distrarmi -