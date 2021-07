Temptation Island 2021 | anticipazioni stasera | falò anticipato per Claudia e Ste? VIDEO

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ledella seconda puntata di, in onda5 luglio, rivelano l’intenzione didi chiamare il fidanzatoaldi confronto. Cosa è successo? Scopriamo i dettagli e la decisione del ragazzo… Leggi anche:: Tommaso ha tradito Valentina con la tentatrice Giulia?: cosa è successo...

Advertising

FunweekMag : #TemptationIsland, i fidanzati da soli dopo il programma: ecco con chi erano e dove sono stati avvistati -->… - idiblue2 : stasera amica geniale vs temptation island che già dire che l’amica geniale non abbia la precedenza su tutto mi fa… - infoitcultura : Damiano dei Maneskin, la fidanzata Giorgia Soleri una furia contro Temptation Island 'Boicottatelo' - informazionecs : PULA, LE SPIAGGE CARAIBICHE DELLA SARDEGNA SPOPOLANO SU INSTAGRAM (GRAZIE A TEMPTATION ISLAND E AI SURFISTI) - EsauRita6 : Buongiornooooo ?? Salutiamo i protagonisti di Temptation Island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Alessio Tanoni, il fidanzato di Natascia Zagato, avrà una reazione inaspettata di fronte al falò nel corso della prossima puntata di. Ecco che cosa succederà durante il prossimo appuntamento con il reality condotto da Filippo Bisciglia. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: 'Funday' ...Stefano Sirena, giocatore di basket a Rimini, in coppia con la fidanzata Manuela Carriero, è uno dei protagonisti dell'ultima edizione del reality di Canale 5 ''. Il cestista ha ...Temptation Island, anticipazioni seconda puntata in onda stasera lunedì 5 luglio 2021 alle 21:40 su Canale 5. Cosa succede a Valentina e Ste ...Alessio Tanoni, il fidanzato di Natascia Zagato, avrà una reazione inaspettata di fronte al falò nel corso della prossima puntata di Temptation Island. Ecco che cosa ...