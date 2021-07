Tempesta d’amore, anticipazioni 6 luglio: i piani oscuri di Ariane (Di lunedì 5 luglio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che martedì 6 luglio 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo. Tempesta d’amore, anticipazioni 6 luglio La Engel, molto affranta per ciò che è successo al dottore, cercherà in qualsiasi modo di porre rimedio. Con i trucchetti della ”Nuova e buona Rosalie’‘ riuscirà a calmare la furia del primario ed anche a convincere Michael della ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 5 luglio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che martedì 62021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo.La Engel, molto affranta per ciò che è successo al dottore, cercherà in qualsiasi modo di porre rimedio. Con i trucchetti della ”Nuova e buona Rosalie’‘ riuscirà a calmare la furia del primario ed anche a convincere Michael della ...

