Tatuaggi | i trend dell’estate e tutto quello che c’è da sapere

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 luglio 2021) Piccoli o maxi, in bianco e nero o dai colori sgargianti, scritte o simboli, che nascondono messaggi segreti o che conquistano per la loro bellezza. Dietro al collo, sulle mani, sotto al seno, intorno alle caviglie e sui piedi. I tatuaggi non passano mai di moda, nemmeno in estate nonostante ci sia da prestare attenzione, soprattutto se appena fatti, per non vederli scolorire. Il mondo dei tattoo è insomma sempre più variegato, grazie a nuove tecniche come il semipermanente o il grande ritorno dei temporary che vanno via con l’acqua. Volete cedere anche voi a un tatuaggio ma non sapete cosa va per la maggiore? Ne abbiamo parlato con Carloxid, noto tattoo artist italiano diviso tra Milano e Riccione che ha tatuato molte star, tra cui Ed Sheeran.