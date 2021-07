Taormina Film Fest | tutti i vincitori

(Di lunedì 5 luglio 2021) È Next Door di e con Daniel Brühl, il migliordella 67ma edizione del. L’attore tedesco vince anche come migliore attore del suo primoda regista di cui è anche produttore: una dichiarazione d’amore e una riflessione sul mondo del cinema e delle star, ambizioso metacinema, divertente e tragico. Ma diamo un’occhiata anche agli altri, tra cui spiccano le eccellenze italiane. Roberto De Feo e Paolo Strippoli vincono la migliore regia con A classic horror story, un riconoscimento al nuovoNetflix, prodotto da Colorado ...

Il migliordella sessantasettesima edizione delFest è Next Door di Daniel Brühl , che si aggiudica così il Cariddi d'Oro . Brühl trionfa anche come miglior attore (vincendo la Maschera di Polifemo ). Ottengono invece il ...Nel 2015 viene premiata da Vanity Fair alFest con il premio Rising Star Award. Nello stesso anno ha un ruolo nelZoolander 2 di Ben Stiller e viene premiata al Giffoni...La Signora delle Rose di Pierre Pinaud: la bravura di Catherine Frot e la leggera profondità del (grande) cinema francese. Presentato al Taormina Film Fest.Un inno alla Sicilia. Il documentario Lo schermo a tre punte di Giuseppe Tornatore, a sottolineare il rapporto con il territorio e l’amore incondizionato del cineasta siciliano per l’isola, a conclusi ...