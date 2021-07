Tales of Arise, il filmato introduttivo del nuovo JRPG di Bandai Namco – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 5 luglio 2021) Bandai Namco ha pubblicato lo spettacolare filmato introduttivo di Tales of Arise, il nuovo capitolo della sua celebre serie di JRPG.. Bandai Namco ha pubblicato in queste ore lo spettacolare filmato introduttivo di Tales of Arise. Prevedibilmente si tratta del nuovo capitolo della sua celebre serie di JRPG in arrivo il 10 settembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC. In Tales ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 luglio 2021)ha pubblicato lo spettacolarediof, ilcapitolo della sua celebre serie di..ha pubblicato in queste ore lo spettacolarediof. Prevedibilmente si tratta delcapitolo della sua celebre serie diin arrivo il 10 settembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC. In...

Advertising

Tech_Gaming_it : Bandai Namco pubblica l'intro animata di Tales of ARISE - GamingTalker : Tales of Arise, pubblicato il filmato d'apertura: nuovo gameplay su PS5 - infoitscienza : Tales of Arise: immagini anticipano la sequenze anime che aprirà il gioco - infoitscienza : Tales of Arise: più atteso di Final Fantasy 16 e Breath of the Wild 2, la classifica di Famitsu - infoitscienza : Ecco il nuovo videomessaggio degli sviluppatori di Tales of Arise -