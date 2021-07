Svetlana Tikhanovskaya | chi è la leader dell’opposizione in Bielorussia

(Di lunedì 5 luglio 2021), è l’oppositrice in esilio che sta godendo dell’appoggio offertole in Occidente, il sostegno anti-Putin è fondamentale, ma non basta a renderla un’alternativa a Lukashenko., chi è lain(Foto dal web)Avrebbe avuto le carte in regola per vincere le elezioni bielorusse, purtroppo sono state truccate e le hanno impedito di vincere. Nei paesi dell’Unione Sovietica va avanti lo stile che Stalin adottava alle elezioni, ovvero non contano i voti, ma bensì chi conta i voti. Purtroppo ...

Advertising

GiuvaSkin : RT @ItalianoRt: ?????????? 'Il popolo bielorusso ha ora una rappresentanza ufficiale nei paesi dell'UE.' L'ufficio della casalinga disperata Sv… - ItalianoRt : ?????????? 'Il popolo bielorusso ha ora una rappresentanza ufficiale nei paesi dell'UE.' L'ufficio della casalinga disp… -

Ultime Notizie dalla rete : Svetlana Tikhanovskaya

Il Sussidiario.net

Tra le protagoniste del documentario c'è anche, diventata una delle leader più in vista dell'opposizione al presidente Aleksandr Lukashenka , al potere da 27 anni. OMICIDIO A ...La notizia è stata confermata anche dalla dissidente. Vietato l'accesso all'Eurovision, ma non solo La Bielorussia dunque esce di scena all' Eurovision Song Contest: non ci ...Martedì 6 luglio il capo dello Stato dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si recherà in visita in Lituania, dove incontrerà il presidente ...Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione al presidente della Bielorussia, Lukashenka. Da casalinga a punto di riferimento per milioni di persone.