Superbike: una domenica bestiale per la Honda a Donington (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Mondiale Superbike torna a Donington dopo un anno di assenza, e per la squadra Honda le cose si fanno difficili. Leon Haslam e Alvaro Bautista devono fare i conti con il meteo ballerino – un classico d’oltremanica – e con una CBR 1000 RR-R molto difficile da assettare nella maniera corretta. Alla fine, però, qualche piccola soddisfazione viene fuori, sotto forma di piazzamenti in top ten. Poteva andare meglio, ma anche peggio. E adesso, una settimana di pausa, prima del prossimo appuntamento del 23-25 luglio ad Assen. Ma prima, riepiloghiamo cosa succede nella domenica bestiale del duo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Mondialetorna adopo un anno di assenza, e per la squadrale cose si fanno difficili. Leon Haslam e Alvaro Bautista devono fare i conti con il meteo ballerino – un classico d’oltremanica – e con una CBR 1000 RR-R molto difficile da assettare nella maniera corretta. Alla fine, però, qualche piccola soddisfazione viene fuori, sotto forma di piazzamenti in top ten. Poteva andare meglio, ma anche peggio. E adesso, una settimana di pausa, prima del prossimo appuntamento del 23-25 luglio ad Assen. Ma prima, riepiloghiamo cosa succede nelladel duo ...

Advertising

22_Mara : RT @Motorsport_IT: #WorldSBK | In questa puntata de 'Il Rosa dei Motori', @LorenzaDadderio intervista @22_Mara, meccanico per la @KRT_World… - corsedimoto : SUPERBIKE - Scott #Redding sbaglia gomme nella Superpole Race, poi è 4° in Gara-2. Ma la testa della classifica S… - Morgoth_MuadDib : Bella rimonta da parte di Redding, almeno una gioia in questo disastro weekend di superbike. #GBRWorldSBK #ForzaDucati - infoitsport : Superbike, Scott Redding deluso: “Non è una bella situazione” - corsedimoto : SUPERBIKE - Scott #Redding cade nella prima gara #Superbike a Donington Park. Il pilota #Ducati vede allontanarsi l… -