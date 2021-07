Superati i 20 milioni di immunizzati in Italia. Nodo adolescenti e gli over 60. Cts: mascherine e distanziamento per il ritorno a scuola (Di lunedì 5 luglio 2021) La campagna vaccinale punta a coloro che non hanno ancora ricevuto la prima dose per garantire l'avvio della scuola e un autunno in sicurezza, malgrado i prevedibili effetti della variante ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 luglio 2021) La campagna vaccinale punta a coloro che non hanno ancora ricevuto la prima dose per garantire l'avvio dellae un autunno in sicurezza, malgrado i prevedibili effetti della variante ...

Advertising

TargatoCN : In Piemonte superati i 3,7 milioni di vaccini. Più di 700 turisti hanno chiesto la vaccinazione in vacanza - lavocedialba : In Piemonte superati i 3,7 milioni di vaccini. Più di 700 turisti hanno chiesto la vaccinazione in vacanza - Tvottiano : @famigliasimpson @misterf_tweets @AgoCannella @napoliforever89 @enrick81 @BALDINIPAOLA @CIAfra73 @OltreTv… - infoitinterno : Vaccinazioni: in Campania superati i cinque milioni - NapoliToday : #Cronaca Vaccinazioni: in Campania superati i cinque milioni -