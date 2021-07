"Sull'Ue (e non solo) Meloni sbaglia, aiuta la sinistra Nel 2023 mi candido premier. Rivedere il RdC". Intervista (Di lunedì 5 luglio 2021) Intervista di Affaritaliani.it al segretario della Lega Matteo Salvini. Dai referendum Sulla Giustizia alla federazione di Centrodestra, dal rapporto con Meloni al reddito di cittadinanza da Rivedere Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 luglio 2021)di Affaritaliani.it al segretario della Lega Matteo Salvini. Dai referenduma Giustizia alla federazione di Centrodestra, dal rapporto conal reddito di cittadinanza daSegui su affaritaliani.it

Advertising

repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - davidefaraone : Continui a non rispondere. Per quale motivo “o fondati sull'omofobia o sulla transfobia” non tutelerebbe qualcuno?… - chetempochefa : Grande Matteo #Berrettini che vola ai quarti di finale a Wimbledon ???? Erano 23 anni che un tennista italiano non a… - Lukyluke311 : Grande Matteo #Berrettini ???? che vola ai quarti di finale a Wimbledon! Erano 23 anni che un tennista italiano non… - laviniaricci83 : RT @Rinaldi_euro: Centrodestra, Salvini: 'Meloni sbaglia sull'Europa, così aiuta la sinistra' - -