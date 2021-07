Su i nuovi contagi | ma meno ricoveri

(Di lunedì 5 luglio 2021) I dati di ieri sulla pandemia parlano di 480casi in 24 ore, con 31 decessi. Sono i numeri relativi ai tamponi eseguiti domenica. Nonostante l’apparente esiguità, confermano la tendenza al rialzo del numero deicasi positivi al coronavirus iniziata con il mese di luglio. La settimana finita domenica ha fatto registrare 5.341casi a livello nazionale, cioè il 7% in più dei 4.996 dei sette giorni precedenti. Era dal 12 aprile che i numeri, calcolati su … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Bangladesh ha esteso oggi di un'altra settimana, fino al 14 luglio, uno stretto lockdown a livello nazionale, a fronte direcord die morti da nuovo coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono morte 164 persone mentre quasi 1.000 sono risultate positive, il maggior numero in un giorno da quando è stato rilevato ...Altro dato interessante, venerdì scorso il 55 per cento deierano tra persone già vaccinate. Il ministero della sanità ha però rimarcato che Pfizer - BioNTech è ancora molto valido nell'...AGI - L'epidemia di Covid ha ripreso a correre nel Regno Unito a causa della variante Delta ma il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato per il 19 luglio la riapertura dell'Inghilterra. Via ...A soli 52 anni è deceduto Salvatore Esposito, maresciallo della Guardia di finanza in forza a Bitonto, per Covid, "nemico invisibile e spietato".