Studenti in classe ad ottobre. Il Veneto ci pensa: “Rinvio per aiutare il turismo” (Di lunedì 5 luglio 2021) A scuola in ottobre? In Veneto si pensa di allungare le vacanze estive per gli Studenti e, di conseguenza, la stagione balneare. Non è una novità: quasi ogni anno il tema si ripresenta. Questa volta i comuni della costa veneta hanno scritto al ministro del turismo, Massimo Garavaglia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) A scuola in? Insidi allungare le vacanze estive per glie, di conseguenza, la stagione balneare. Non è una novità: quasi ogni anno il tema si ripresenta. Questa volta i comuni della costa veneta hanno scritto al ministro del, Massimo Garavaglia. L'articolo .

