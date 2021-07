Streghe 3 su Rai4 in prima tv dal 6 luglio | il Potere del Trio torna coi nuovi episodi ogni pomeriggio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021)3 debutta suintv dal 6, con altri demoni da sconfiggere per la nuova generazione dellebuone che combattono le forze del Male.3 è la nuova stagione della serie ispirata al cult degli anni ’90 di Constance M. Burge, un vero e proprio fenomeno televisivo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila (trasmessa originariamente dal 1998 al 2006 su The WB e in Italia su Rai2), nonché una delle serie tv più innovative per il suo cast dominato da personaggi femminili.3 è il terzo capitolo del reboot partito quattro anni fa ...