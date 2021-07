Strada in salita per il Ddl Zan. Domani doppio appuntamento al Senato. La norma contro l’omotransfobia rischia di essere affossata (Di lunedì 5 luglio 2021) “Stanno cercando di affossare la legge contro i crimini d’odio. Dobbiamo reagire, insieme”. E’ quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook, annunciando una diretta social nel pomeriggio alle 15,30, il deputato Pd, Alessandro Zan a proposito del ddl contro l’omotransfobia che porta la sua firma. Il ddl Zan, dopo il via libera alla Camera nel novembre scorso (qui il testo), approderà Domani al Senato. Il ddl prima sarà oggetto di una riunione dei capigruppo (alle 11), in cerca di un accordo sul testo, fermo da settimane in Commissione Giustizia, e poi dell’Aula (16.30) votare sulla calendarizzazione della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) “Stanno cercando di affossare la leggei crimini d’odio. Dobbiamo reagire, insieme”. E’ quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook, annunciando una diretta social nel pomeriggio alle 15,30, il deputato Pd, Alessandro Zan a proposito del ddlche porta la sua firma. Il ddl Zan, dopo il via libera alla Camera nel novembre scorso (qui il testo), approderàal. Il ddl prima sarà oggetto di una riunione dei capigruppo (alle 11), in cerca di un accordo sul testo, fermo da settimane in Commissione Giustizia, e poi dell’Aula (16.30) votare sulla calendarizzazione della ...

Advertising

Lucyaglam : RT @Davidone74: Meglio un passo costante se la strada è lunga e in salita. - EEvienia : RT @Davidone74: Meglio un passo costante se la strada è lunga e in salita. - EleMaBo : RT @Davidone74: Meglio un passo costante se la strada è lunga e in salita. - boia_er : RT @Davidone74: Meglio un passo costante se la strada è lunga e in salita. - Farrah88760586 : RT @Davidone74: Meglio un passo costante se la strada è lunga e in salita. -