Strada Firenze-Pisa-Livorno è colabrodo: cede sottofondo fra Cascina e Ponsacco. Lavori urgenti (Di lunedì 5 luglio 2021) Ha ceduto il sottofondo presso il km 59+300 in direzione Firenze del ramo di Pisa, tra Cascina e Ponsacco. Avr, che ha il global service per la Strada di grande comunicazione (Sgc), è intervenuta d'urgenza mettendo in sicurezza la viabilità e per ripristinare, le condizioni di sicurezza della Fi-Pi-Li L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 luglio 2021) Ha ceduto ilpresso il km 59+300 in direzionedel ramo di, tra. Avr, che ha il global service per ladi grande comunicazione (Sgc), è intervenuta d'urgenza mettendo in sicurezza la viabilità e per ripristinare, le condizioni di sicurezza della Fi-Pi-Li L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Strada Firenze-Pisa-Livorno è colabrodo: cede sottofondo fra Cascina e Ponsacco. Lavori urgenti - CCISS_Ministero : S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) code per 2 km causa lavori tra Svincolo Ginestra Fiorentina… - CCISS_Ministero : S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) code per 3 km causa lavori tra Svincolo Ginestra Fiorentina… - CCISS_Ministero : S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) fine code a S01 Svincolo Lastra A Signa (Km 5,8) in uscita… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Via Firenze ricorda il viaggio di Pigafetta: domani evento alle -