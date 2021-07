Stefania Orlando promuove lo screening senologico

Leggi su solodonna

(Di lunedì 5 luglio 2021) Questa mattinasi è sottoposta a degliper la prevenzione delle malattie del seno, e si è rivolta alle sue follower donne per invitarle ad eseguire periodicamente i controlli legati a questo ambito. Questa mattinaha raccontato nelle sue Instagram stories di essere in auto in direzione di una clinica specializzata, ad eseguire alcuniperiodici per la prevenzione di malattie legate al Articolo completo: dal blog SoloDonna