Stefania Orlando all’ospedale per una visita al seno confessa | “Ho un po’ paura” | poi invita alla prevenzione

(Di lunedì 5 luglio 2021) Negli ultimi mesiè tornata a conquistare il consenso del grande pubblico graziesua partecipazione al Grande Fratello Vip. Il suo profilo Instagram sfiora ormai i 650 follower e lei, consapevole del potenziale dei nuovi canali di comunicazione ha voluto condividere con chi la segue un messaggio importante. La conduttrice ha infatti sfruttato l’occasione di unamedica per sensibilizzare il suo pubblico in merito all’importanza dellae il “buongiorno” in viaggio...

Advertising

GuardaStelle82 : Greta La Medica, Stefania Orlando, Annalisa, Madame, tutti a spargere cuori a Tommaso Zorzi con il fidanzato su Ins… - EnfantProdige : RT @FredMosby_: ciao! potresti pubblicare nella tua storia il link di questo tweet della pagina degli europei, dicendo di votare ‘Bandolero… - FredMosby_ : ciao! potresti pubblicare nella tua storia il link di questo tweet della pagina degli europei, dicendo di votare ‘B… - dayanemellu : ma vi ricordate quando si pensava che stefania orlando fosse scappata di casa dopo aver tipo litigato con ????? - VittorioKrino : RT @oocgfvip5: Il discorso di Stefania Orlando al Pride di Padova ???????? #Pride2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Tra questi spiccano quello die Pierpaolo Pretelli , reduci dal Grande Fratello Vip , di Ciro Priello dei The Jackal e l'ex Velina Federica Nargi , la cantante Deborah Johnson (...E' stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, 4 luglio, piazzettaMondaini, nel cuore del borgo storico di Falconara Alta. La nuova piazza rappresenta un ...tagliare il nastro il sindaco...3' di lettura 05/07/2021 - E’ stata inaugurata nel pomeriggio di domenica 4 luglio piazzetta Orlando Mondaini, nel cuore del borgo storico di Falconara Alta. La nuova piazza rappresenta un punto di in ...Stefania Orlando, forte della nuova popolarità che sta vivendo dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, lancia un invito a tutti in tema di prevenzione. Lo fa proprio nella giornata in cui lei stessa ...