Spinazzola | intervento perfettamente riuscito Il comunicato della Roma

L'AS Roma comunica che Leonardo Spinazzola è stato sottoposto nella giornata di lunedì a intervento chirurgico di sutura del tendine d'Achille della gamba sinistra, a seguito dell'infortunio riportato il 2 luglio scorso durante Belgio-Italia. L'intervento, eseguito a Turku dal Prof. Lasse Lempainen, alla presenza del responsabile sanitario del Club Dott. Massimo Manara, è riuscito e la prognosi verrà valutata nelle prossime settimane.

