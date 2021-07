Spice Girls: Spotify festeggia il 25° anniversario di “Wannabe”. Ecco la nostra Intervista Esclusiva a Melanie C. (Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 luglio 2021 – Giovedì 8 luglio ricorre il 25° anniversario dal debutto sulla scena musicale delle Spice Girls, che con il loro iconico primo brano “Wannabe” hanno cambiato per sempre l’industria musicale. In concomitanza dell’anniversario -che sarà celebrato dal quintetto con l’uscita dell’EP ‘Wannabe 25’, che includerà una demo del singolo, un remix di Junior Vasquez e una nuova ballad intitolata ‘ Your Love’- Spotify rivela i dati di ascolto della girl band in questi anni. Milioni di ragazze in tutto il mondo si sono identificate con Victoria, Geri, Emma, Mel B ... Leggi su domanipress (Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 luglio 2021 – Giovedì 8 luglio ricorre il 25°dal debutto sulla scena musicale delle, che con il loro iconico primo brano “” hanno cambiato per sempre l’industria musicale. In concomitanza dell’-che sarà celebrato dal quintetto con l’uscita dell’EP ‘25’, che includerà una demo del singolo, un remix di Junior Vasquez e una nuova ballad intitolata ‘ Your Love’-rivela i dati di ascolto della girl band in questi anni. Milioni di ragazze in tutto il mondo si sono identificate con Victoria, Geri, Emma, Mel B ...

Advertising

_Ferd__ : Spice girls Comunque si, stavo cadendo ?????????? - karmarider : @axel_spinelli @falsario80 @Dischivolanti Allora vale tutto e le Sleater Kinney sono come le Spice Girls? - stoabestemmia : @acmemetico Le Spice girls dovrebbero chiedere i danni e rovinarvi... @victoriabeckham - straykidsrant : @mkwrId ma queste sono le spice girls o sono pazza - gio82es : Da sempre ividiati non so in piu di 20 anni quante crisi tradimenti gli hanno affibiato, loro sono andati sempre pe… -