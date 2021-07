Spiaggia di Letojanni protagonista | entusiasmo per il Sit Summer Beach Tour organizzato da Aics Sicilia

(Di lunedì 5 luglio 2021) La manifestazione, organizzata dall’con la collaborazione della Letogiovani Robur, ha avuto come protagonisti atleti nati negli anni 2008 e 2009. Vittoria del Taormina Soccer School, che ha superato in finale l’Asd Savoca con il punteggio di 2-1 Ladi, tanto sole ed un mare da incanto hanno fatto da ideale cornice alla tappa messinese del SiT(categoria Esordienti). La manifestazione, ben organizzata dall’con la preziosa collaborazione della Letogiovani Robur, ha avuto ...

