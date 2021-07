Spezia | a Tanrivermis la panchina della Primavera

(Di lunedì 5 luglio 2021) LA- In attesa di scegliere il tecnicoprima squadra (avanza la candidatura di Thiago Motta per sostituire Vincenzo Italiano ), loha ufficializzato il nome del nuovo allenatore ...

... loha ufficializzato il nome del nuovo allenatore della formazione Primavera . Si tratta di Tugberk, che lascia la guida della formazione U15 della Roma (con cui ha vinto lo ...proviene dalla Roma con cui ha vinto lo scudetto under15, in queste settimane era stato cercato anche dalla Fiorentina ma lui ha scelto lo: "Sono rimasto favorevolmente colpito ...LA SPEZIA - Lo Spezia sta per chiudere con Thiago Motta, scelto da Riccardo Pecini per la successione a Italiano. Il mister italobrasiliano, che lo scorso anno era stato una grande scommessa di Prezio ...Sarà Tugberk Tanrivermis a guidare la Primavera aquilotta nella stagione 2021-2022, avendo sottoscritto un contratto di durata biennale con lo Spezia Calcio.