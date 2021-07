Speranza “La pandemia non è finita, i vaccini l’arma più importante” (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La vaccinazione è la vera e più importante arma che noi abbiamo per chiudere questa stagione così difficile, oggi supereremo 54 milioni di dosi somministrate, dobbiamo insistere e lavorare perchè questo vaccino è fondamentale per metterci alle spalle un passato così difficile. Purtroppo la pandemia non è finita, dobbiamo dire la verità, i numeri ci segnalano anche in altre parti d’Europa e del mondo che nonostante una vaccinazione significativa il contagio può esserci a causa di queste varianti, soprattutto la Delta”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine della visita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La vaccinazione è la vera e piùarma che noi abbiamo per chiudere questa stagione così difficile, oggi supereremo 54 milioni di dosi somministrate, dobbiamo insistere e lavorare perchè questo vaccino è fondamentale per metterci alle spalle un passato così difficile. Purtroppo lanon è, dobbiamo dire la verità, i numeri ci segnalano anche in altre parti d’Europa e del mondo che nonostante una vaccinazione significativa il contagio può esserci a causa di queste varianti, soprattutto la Delta”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, a margine della visita ...

